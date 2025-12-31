Ex mobilificio aperta un’inchiesta C’è l’ombra del dolo sull’incendio

È stata avviata un’inchiesta sull’incendio che lunedì pomeriggio ha interessato i locali dell’ex mobilificio Vandelli in via Pironi. L’evento, avvenuto poco dopo le 16.30, ha sollevato sospetti sulla natura dell’incendio, con l’ipotesi di un possibile dolo. La vicenda si svolge in una zona strategica, tra il centro storico e le vie di collegamento con le province di Ferrara e Cento.

Sarà aperta un'inchiesta per l' incendio avvenuto lunedì, poco dopo le 16.30, nei locali dell'ex mobilificio Vandelli di via Pironi, che si trova sulla salita che, dal centro storico, porta sul Ponte di San Giovanni, conducendo al borgo e ai raccordi con le strade provinciali per Ferrara e Cento. E' apparso infatti sin da subito impossibile che le fiamme fossero scoccate da sole. Si affaccia su scalette che scandiscono l'originalità architettonica dell'area che scorre parallela al marciapiede. Una zona centralissima, nel cuore dell'abitato, che è il percorso naturale, di passaggio, anche per le passeggiate di chi attraversa i giardini di viale Pironi.

