Ex Milan Cafù su Ancelotti | Allenatore bravissimo so bene il suo valore Sul prossimo Mondiale…

Da pianetamilan.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcos Cafù, ex calciatore di Roma e Milan, ha commentato le capacità di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Brasile, in un’intervista a Tuttosport. L’ex terzino destro ha sottolineato la bravura dell’allenatore, riconoscendone il valore e la competenza. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sul ruolo di Ancelotti nel contesto del calcio internazionale e sulla sua possibile partecipazione al prossimo Mondiale.

Marcos Cafu, ex terzino destro di Roma e Milan in Serie A, ha parlato del c.t. del Brasile Carlo Ancelotti al quotidiano 'Tuttosport'. Ecco il suo pensiero sul suo ex allenatore ai tempi della maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan caf249 su ancelotti allenatore bravissimo so bene il suo valore sul prossimo mondiale8230

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Cafù su Ancelotti: “Allenatore bravissimo, so bene il suo valore. Sul prossimo Mondiale…”

Leggi anche: Milan, Cafù: “Allegri allenatore esperto. I risultati con lui arrivano sempre”

Leggi anche: Ancelotti a cuore aperto: “Al Milan un’esperienza fantastica”. Le dichiarazioni del tecnico sul suo passato in rossonero

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ex Milan, Ancelotti: oggi per lui è una giornata speciale - Oggi è un giornata speciale per Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, che ha conquistato per ben due volte la Champions League con il Diavolo. calciomercato.com

Ex Milan, Ancelotti: 11 anni dopo fa un tuffo nel passato - Carlo Ancelotti ha vinto la Champions League con il Real Madrid, la decima per il club Blancos, la terza da allenatore per lui. calciomercato.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.