Ex Milan Cafù su Ancelotti | Allenatore bravissimo so bene il suo valore Sul prossimo Mondiale…

Marcos Cafù, ex calciatore di Roma e Milan, ha commentato le capacità di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Brasile, in un’intervista a Tuttosport. L’ex terzino destro ha sottolineato la bravura dell’allenatore, riconoscendone il valore e la competenza. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sul ruolo di Ancelotti nel contesto del calcio internazionale e sulla sua possibile partecipazione al prossimo Mondiale.

