Ex Ilva verso la vendita agli americani | Garantiamo il futuro a lungo termine

L’ex Ilva si avvia verso una possibile cessione agli investitori statunitensi, segnando un passo importante nel percorso di rilancio dell’impianto. Dopo un lungo periodo di incertezza, si delineano le fasi finali di una trattativa che mira a garantire stabilità e prospettive di sviluppo a lungo termine per il polo siderurgico più grande d’Europa.

di Andrea Ropa Il cerchio si stringe sull’ex Ilva. Dopo anni di incertezze, la partita per la vendita del più grande polo siderurgico integrato d’Europa entra nella fase decisiva. Alla fine resta un solo pretendente, il fondo americano Flacks Group, che ieri ha ottenuto il via libera per avviare la trattativa in esclusiva. I comitati di sorveglianza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d’Italia, che gestisce gli impianti, hanno dato il loro assenso all’offerta, ritenuta la migliore tra quelle in campo. Battuta così la concorrenza dell’altro fondo Usa, Bedrock, anch’esso interessato all’intero perimetro industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

