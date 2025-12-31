Ex Ilva, stravince Flacks ma il pm non si arrende.

L'azienda Flacks Group, che gestisce l'ex Ilva in esclusiva, si trova di fronte a un importante ostacolo giudiziario. Nonostante la sua proposta, i giudici hanno nuovamente negato il dissequestro dell'altoforno 1, mantenendo ferme le restrizioni. La vicenda evidenzia le difficoltà legali e operative legate alla gestione dell'acciaieria, in un contesto di continui sviluppi giudiziari.

Flacks Group tratta in esclusiva per l'ex Ilva, ma si trova di fronte al primo grande ostacolo: il nuovo no dei giudici al dissequestro dell'altoforno 1. Come anticipato il 20 dicembre dal Giornale i commissari straordinari Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli hanno reso nota ufficialmente la scelta del fondo Usa guidato e fondato da Michael Flacks come partner d'elezione per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto. Ma nello stesso giorno, con un tempismo più che sospetto, la procura di Taranto ha nuovamente respinto la richiesta di dissequestro dell'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva avanzata da Acciaierie d'Italia.

