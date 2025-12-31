Ex Ilva la trattativa tutta in salita solo col fondo Usa Flacks

L’ex Ilva sta per essere acquisita da un fondo di investimento statunitense, senza la presenza di un partner industriale o di un piano di tutela occupazionale. La trattativa si presenta complessa e incerta, sollevando preoccupazioni sulla futura gestione dello stabilimento e sui livelli di occupazione nella regione. La situazione richiede attenzione per comprendere le implicazioni di questa operazione.

L'ex Ilva sta per finire nelle mani di un fondo speculativo statunitense, senza un partner industriale né alcun piano di salvaguardia occupazionale. Il comitato di sorveglianza ha dato ieri il .

