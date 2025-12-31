Ex boss della camorra fa pestare e sequestrare un ragazzino che aveva litigato con suo figlio a Torino | tre arrestati lui è latitante

Il 23 dicembre 2025, a Torino, tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver sequestrato e aggredito un ragazzino coinvolto in un litigio con il figlio di un ex boss della camorra, ora latitante. L’operazione, condotta dalla polizia di Torino su disposizione del giudice Antonio Serra Cassano, ha portato all’arresto dei sospettati, mentre l’indagato di rilievo rimane ancora irreperibile.

Lo scorso martedì 23 dicembre 2025 gli agenti della squadra mobile della polizia di Torino hanno arrestato, su ordine del giudice Antonio Serra Cassano del tribunale del capoluogo piemontese, tre uomini con le accuse di sequestro di persona, lesioni dolose, minacce e violenza privata. Si tratta.

