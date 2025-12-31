Evade dai domiciliari e avvia una diretta TikTok nelle vie del centro | i carabinieri vedono il video e lo aspettano sotto casa

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari ha evade, avviando una diretta su TikTok nelle vie del centro. I carabinieri, notando il video, hanno localizzato e atteso il suo rientro sotto casa. In un momento in cui aveva dichiarato di dover raggiungere l’ospedale di Crotone per un malore, l’episodio evidenzia come le nuove tecnologie possano influire sulla gestione delle misure restrittive.

Aveva detto ai carabinieri di doversi allontanare d'urgenza da casa per un malore e di essere diretto all'ospedale di Crotone con l'ambulanza. In realtà voleva scappare dagli arresti domiciliari: per questo un cittadino di Cirò Marina, in provincia di Crotone, è stato denunciato per evasione. Il soggetto, con diversi precedenti per detenzione di armi clandestine e ricettazione, era ai domiciliari per il reato di omicidio. E' successo il giorno di Santo Stefano. E' stato l'entusiasmo della conquistata libertà ha tradito l'evaso: ha infatti deciso ad avviare una diretta su Tiktok prima dentro l'auto e poi durante la sua passeggiata per le vie del centro di Crotone.

