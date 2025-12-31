Evacuazioni del 25 dicembre sconsiderato minare la fiducia dei cittadini

I sindaci dei Comuni della Bassa Romagna chiariscono le recenti comunicazioni riguardanti le evacuazioni del 25 dicembre, sottolineando l’importanza di diffondere informazioni accurate. In risposta a quanto riportato sui media, ribadiscono l’impegno a garantire la sicurezza e la fiducia dei cittadini, evitando interpretazioni errate che possano creare confusione. È fondamentale mantenere un dialogo trasparente e basato su dati certi per preservare la collaborazione tra amministrazione e comunità.

I sindaci dei Comuni della Bassa Romagna replicano alle informazioni "errate" a mezzo stampa in merito alle evacuazioni del 25 dicembre. "Apprendiamo dalla stampa locale di critiche in merito alle evacuazioni che si sono rese necessarie durante il giorno di Natale. Tali affermazioni, soprattutto se pronunciate da soggetti che dovrebbero ben conoscere le procedure di protezione civile (il riferimento è a Claudio Miccoli, ex dirigente della Regione Emilia-Romagna, ndr) ci lasciano sgomenti per la gravità e la superficialità con cui vengono proferite e rendono pertanto necessari alcuni chiarimenti, a tutela in primis dell'incolumità futura dei cittadini".

Evacuazioni del 25 dicembre in Bassa Romagna, i sindaci difendono le scelte adottate - I sindaci dei Comuni della Unione dei Comuni della Bassa Romagna intervengono sulle evacuazioni disposte il 25 dicembre, rivendicando le decisioni assunte ... ravennanotizie.it

Natale di apprensione per la Bassa Romagna: allerta rossa in corso, fiumi oltre soglia e prime evacuazioni - Osservato speciale il fiume Senio nel ravennate, oltre soglia 3 (rossa) evacuazioni precauzionali a Bagnacavallo, Cotignola, Lugo ... ravennanotizie.it

Bassa Romagna: evacuazioni del 25 dicembre, «provocatorio e sconsiderato minare la fiducia dei cittadini» x.com

