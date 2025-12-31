Il ministro Pierrakakis ha accolto con cordialità l’ingresso della Bulgaria nell’area euro, previsto per il 1° gennaio 2026. Con questo passaggio, la Bulgaria diventerà il 21º paese dell’eurozona, rafforzando la cooperazione economica e monetaria in Europa. Questa adesione rappresenta un passo importante verso l’integrazione europea e la stabilità finanziaria della regione.

Roma, 31 dic. (askanews) – “Un caloroso benvenuto alla Bulgaria nell’euro. Dal 1 gennaio del 2026 diventa il 21esimo Stato dell’eurozona. Questa pietra miliare riflette sforzi e riforme, rafforza la nostra valuta condivisa e le fondamenta dell’Unione a un momento decisivo per l’Europa. Congratulazioni e i migliori auguri per il 2026”. È il video messaggio di auguri del presidente dell’Eurogruppo, il greco Kyriakos Pierrakakis, inviato tramite X alla vigilia della da parte della Bulgaria dell’euro. La prima riunione dell’Eurogruppo con il neo componente, che verrà rappresentato dal ministro delle Finanze Temenuzhka Petkova, si terrà il 19 gennaio a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Dalla Trojka alla guida dell’Eurogruppo: Pierrakakis e la rinascita greca

Leggi anche: La visione di Pierrakakis, neoeletto presidente dell’Eurogruppo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Eurogruppo, "caloroso benvenuto" di Pierrakakis alla Bulgaria - La prima riunione dell’Eurogruppo con il neo componente, che verrà rappresentato dal ministro delle Finanze Temenuzhka Petkova, si terrà il 19 gennaio a Bruxelles. msn.com