Nel tardo pomeriggio di ieri, il soccorso alpino siciliano è intervenuto per salvare due escursionisti palermitani, di 32 e 29 anni, rimasti bloccati tra neve e oscurità sull’Etna. L’intervento, richiesto dal 118, ha permesso di mettere in sicurezza i due fratelli, evidenziando l’importanza di affidarsi a operatori specializzati in situazioni di rischio in ambienti montani.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il soccorso alpino e speleologico siciliano, allertato dal 118, ha salvato due escursionisti, due fratelli originari di Palermo di 32 e 29 anni. I due erano entrambi sprovvisti di attrezzatura idonea al luogo e alla stagione e, trovandosi a circa 2350 metri di quota. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Etna, due fratelli palermitani in pericolo fra neve e buio: salvati dal soccorso alpino

Leggi anche: Due escursionisti palermitani recuperati in serata sull'Etna dal soccorso alpino

Leggi anche: Intervento del soccorso alpino sull’Etna, recuperati tre giovani sorpresi dal buio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Etna, due fratelli palermitani in pericolo fra neve e buio: salvati dal soccorso alpino; Due escursionisti palermitani recuperati in serata sull'Etna dal soccorso alpino; Bloccati sull'Etna da gelo e buio, salvati escursionisti; Etna, soccorsi due palermitani a 2.350 metri di quota: erano sprovvisti dell'attrezzatura.

Ritrovato il turista disperso sull’Etna. Soccorsi anche due escursionisti bloccati a Serra delle Concazze - Paura sul versante nord dell’Etna per un turista che nel tardo pomeriggio di ieri risultava disperso in zona Serra delle Concazze, nei pressi ... newsicilia.it