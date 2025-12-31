Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 31 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa del 31 dicembre 2025. Ogni settimana, questa estrazione offre la possibilità di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. L’estrazione si svolge alle ore 20:30, e aggiornamenti sui numeri estratti sono disponibili subito dopo l’evento. Questa pagina fornisce le informazioni ufficiali e aggiornate sui risultati di oggi.

Estrazione VinciCasa oggi 31 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 30 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 29 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 28 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 27 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 26 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 31 dicembre 2025: come funziona.

Durante l'estrazione numero 358 del concorso VinciCasa, parte della famiglia Win for Life di Sisal, il misterioso giocatore ha vinto un premio del valore totale di 500 mila euro, di cui in denaro di 200mila euro e una casa da 300mila. La casa potrà essere scelta - facebook.com facebook

