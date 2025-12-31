Estorce 1.500 euro viene arrestato in un supermercato con mezzo etto di droga

Nella notte della Vigilia di Natale, la Squadra Mobile di Brescia ha arrestato un 23enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, ricercato da tempo, è stato catturato in un supermercato mentre estorceva 1.500 euro e possedeva mezzo etto di droga. L’intervento ha concluso una lunga latitanza, evidenziando l’efficacia delle operazioni di polizia in un periodo di festa.

La sera della Vigilia di Natale la Squadra Mobile di Brescia ha messo fine a una lunga latitanza. La notizia è stata resa nota solo stamattina: un 23enne bresciano, senza fissa dimora e con un curriculum criminale già pesante, è stato rintracciato e arrestato mentre si trovava all’interno di un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Estorce 1.500 euro, viene arrestato in un supermercato con mezzo etto di droga Leggi anche: A spasso con un etto e mezzo di hashish e oltre mille e 500 euro: arrestato Leggi anche: Estorce 100 euro per un mancato pagamento di droga e viene arrestato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fingevano incidenti e arresti per estorcere denaro agli anziani: smantellata un’organizzazione criminale attiva in tutta Italia. Eseguite 21 misure cautelari, sequestrati contanti e gioielli per migliaia di euro. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.