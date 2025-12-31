Esplosioni e botti a Roma nella notte due bombe carta a Ostia e Fidene danneggiano bar e palazzi

Nella notte, a Ostia e Fidene, sono state segnalate esplosioni di bombe carta che hanno causato danni a bar e abitazioni. La polizia di Stato sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e comprendere le motivazioni dietro questi episodi. Gli interventi sono ancora in corso, e si attendono aggiornamenti sulle eventuali responsabilità.

Bombe carta esplodono nella notte a Roma, indaga la polizia di Stato: cosa è successo nelle scorse ore a Ostia e Fidene. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Roma, due bombe carta esplodono davanti a un bar di Fidene e in un condominio di Ostia Leggi anche: Esplosioni a Centocelle: bombe carta danneggiano concessionario e negozio di abbigliamento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di botti illegali in vista di Natale e Capodanno; Capodanno senza botti, i divieti per fuochi artificiali (e non solo) nei comuni d'Italia: previste multe fino a 500 euro; Botti di Capodanno, a Roma il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza per vietarli: data, orari e sanzioni; Botti di Capodanno: i divieti e le ordinanze nelle città. Esplosioni e botti a Roma, nella notte due bombe carta a Ostia e Fidene danneggiano bar e palazzi - Bombe carta esplodono nella notte a Roma, indaga la polizia di Stato: cosa è successo nelle scorse ore a Ostia e Fidene ... fanpage.it

Bombe carta esplose nella notte a Roma: danneggiati un bar e il portone di un palazzo - Deflagrazioni che hanno interessato l'ingresso di un bar, auto in sosta e il portone di un palazzo. romatoday.it

Roma, bombe carta nella notte a Fidene e a Ostia: paura e danni. Si indaga - La prima bomba carta è esplosa nei pressi di un bar in via Monte Sirino, a Fidene, danneggiando due auto in sosta, mentre la seconda in via Tortuga a Ostia ha provocato danni a un palazzo. roma.corriere.it

Sparo 2 VULCANI da 6 METRI aspettando Capodanno ?#shorts #fuochidartificio #pirotecnicalatorretta

Capodanno, botti e paura. Per noi sono rumori, per loro sono esplosioni improvvise, senza senso e senza preavviso. Cani e gatti non sanno che è una festa. Non sanno che “passerà”. Sanno solo che qualcosa di forte e imprevedibile li spaventa. In questo car - facebook.com facebook

Un appello del #WWF a Comuni e cittadini Quest'anno festeggiamo senza botti ed esplosioni Evitiamo di far passare una notte da incubo ai nostri amici #animali x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.