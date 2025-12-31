Esonero Gemmi | è ufficiale Primo acquisto? Nuovo ds

È stata confermata l’uscita di Roberto Gemmi dal ruolo di direttore sportivo, con Armando Perna come suo vice. Dopo diciotto mesi, la coppia proveniente da Cosenza lascia l’organigramma del club. Questa decisione segna un cambiamento importante nella gestione sportiva, in attesa di ulteriori sviluppi sul nuovo assetto dirigenziale.

Quanto appreso ieri in merito all’esonero di Roberto Gemmi dal ruolo di direttore sportivo, e di Armando Perna come suo vice, ha trovato l’ufficialità: dopo diciotto mesi, la coppia arrivata da Cosenza lascerà quindi il proprio posto nell’organigramma azzurro. La decisione lascia l’ambiente un po’ spiazzato, ma non si pensi che sia una scelta ‘di pancia’: senz’altro il patron azzurro avrà valutato come insufficiente l’operato del duo, reo di aver ‘toppato’ due fondamentali sessioni di mercato, quale quella che la stagione scorsa ha condannato l’ Empoli al ritorno in cadetteria anche e soprattutto per via di un’emorragia di infortuni mai veramente tamponata con innesti validi (senza dimenticare la querelle Fazzini, che aveva chiesto la cessione senza ottenerla) e quella di quest’anno, che necessitava di una rifondazione, arrivata attraverso l’acquisto di interpreti giovani e di un tecnico – peraltro già esonerato a favore del ritorno di Dionisi – che aveva sì fatto bene al suo esordio in Serie B, ma che appunto vantava un solo anno di esperienza, in una categoria tanto ostica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

