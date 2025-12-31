Escalation di furti e spaccate a Sorbolo Mezzani il sindaco | Situazione mai vista prima

A Sorbolo Mezzani si registra un aumento preoccupante di furti e atti vandalici, con un incremento delle spaccate in esercizi commerciali e abitazioni. Il sindaco ha definito la situazione come mai verificatasi prima, evidenziando la crescente difficoltà nel garantire la sicurezza della comunità. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per contenere questa escalation di eventi criminosi.

Un clima di rabbia attraversa Sorbolo Mezzani, alle prese con quella che viene definita una vera e propria escalation di furti e spaccate ai danni di esercizi commerciali e abitazioni. A lanciare l'allarme è il primo cittadino, che parla di una situazione mai così grave negli ultimi anni."Mai. Escalation di furti, rapine e danneggiamenti a Sorbolo Mezzani, così le chiama il sindaco Nicola Cesari dopo la spaccata alla farmacia avvenuta ieri notte.

