Lavena Ponte Tresa piange la scomparsa di Piero Fontana, 33 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto a Mesoraca, in Calabria. La comunità locale si unisce al dolore per questa perdita improvvisa, mentre si ricorda il giovane residente nel Varesotto, che ha perso la vita durante le festività. Un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sulla perdita di un giovane membro della comunità.

La comunità di Lavena Ponte Tresa è in lutto per la tragica scomparsa di Piero (Pietro) Fontana, 33 anni, residente in paese, morto in un incidente stradale avvenuto in Calabria, per la precisione a Mesoraca, paese di cui il giovane era originario. "La comunità di Lavena Ponte Tresa partecipa al dolore della famiglia Fontana e della comunità di Mesoraca per la tragica scomparsa di Piero Fontana", si legge sulla pagina Facebook di Lavena Ponte Tresa. Il tragico incidente si è verificato lunedì a Belcastro, lungo la Statale 106, tristemente conosciuta nella zona come “la strada della morte”. Secondo una prima ricostruzione, nello schianto sono stati coinvolti tre veicoli e quattro persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Era tornato a casa per le feste. Neoresidente nel Varesotto muore a 33 anni in uno schianto

