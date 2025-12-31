È stata identificata Aurora, giovane originaria della provincia di Latina, trovata senza vita in un cortile della periferia est di Milano. La notizia, ora ufficiale, apre un nuovo capitolo sulla vicenda e invita a riflettere sulla delicatezza di questa triste circostanza. Per aggiornamenti e approfondimenti, abbonati a DayItalianews.

E' stata finalmente rivelata l'identità della ragazza rinvenuta senza vita in un cortile della periferia est di Milano. La giovane trovata morta nei giorni scorsi è stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma, adottata a 6 anni e residente a Monte San Biagio. L'identificazione dopo giorni di incertezza: niente documenti né telefono. L'identificazione è arrivata dopo giorni di incertezza. La ragazza non aveva con sé documenti né telefono, e nemmeno gli accertamenti dattiloscopici avevano inizialmente dato risposte. Il fotogramma della videosorveglianza e il riconoscimento dei familiari.

© Dayitalianews.com - Era originaria della provincia di Latina Aurora, trovata senza vita a Milano

Si chiama Aurora la ragazza trovata morta a Milano; Le ultime ore di Aurora Livoli: le indagini su cos'ha fatto a Milano la 19enne scappata di casa due mesi fa; Il dolore di Monte San Biagio. Ci conosciamo tutti. Siamo sotto choc.

