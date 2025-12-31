Juan Pedro Franco, noto come l’uomo più obeso del mondo, è deceduto a 41 anni, la vigilia di Natale. Nel corso degli anni, aveva perso circa la metà del suo peso, arrivando a pesare 600 chili in passato. La sua storia ha attirato l’attenzione su problematiche di salute legate all’obesità e alle sfide di un percorso di recupero. La sua morte rappresenta un momento di riflessione su queste condizioni e sulle difficoltà di chi le affronta.

Juan Pedro Franco è morto a 41 anni il giorno della vigilia di Natale. Il messicano era considerato ‘l’uomo più obeso del mondo’. In cura in uno ospedale dello stato Aguascalientes, è deceduto dopo che le sue condizioni erano rapidamente peggiorate in seguito a un’infezione renale. La sua morte è stata confermata dal medico curante José Antonio Castaneda e lo riporta il ‘ Daily Mail ‘. Franco aveva sviluppato complicazioni sistemiche. All’apice del suo peso l’uomo era arrivato a sfiorare i 600 chili, ma negli anni scorsi era riuscito a perderne circa la metà. Il peso straordinario di Franco ha attirato l’attenzione del mondo per la prima volta nel 2017, quando il Guinness dei primati lo ha riconosciuto come la persona vivente più obesa al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Era arrivato a pesare 600 chili ma, negli anni, ne aveva persi la metà: è morto a 41 anni Juan Pedro Franco, definito ‘l’uomo più obeso del mondo’

Leggi anche: Juan Pedro Franco, è morto l’uomo più obeso del mondo: aveva raggiunto i 600 chili di peso

Leggi anche: Morto l’uomo più obeso del mondo: pesava quasi 600 kg. Chi era Juan Pedro Franco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Morto l'uomo più obeso del mondo. Juan Pedro Franco era arrivato a pesare 600 chili - È morto in Messico alla vigilia di Natale Juan Pedro Franco, 41 anni, ... msn.com