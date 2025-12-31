Epstein cacciato da Mar a Lago | per il WSJ Trump lo ha allontanato dopo le avances a una massaggiatrice

Secondo il Wall Street Journal, a Mar a Lago si era manifestato già da tempo un certo malcontento nei confronti di Jeffrey Epstein. Recentemente, si è appreso che Donald Trump avrebbe allontanato Epstein dalla residenza dopo che quest'ultimo avrebbe fatto avances a una massaggiatrice. La vicenda evidenzia le tensioni e le complicazioni che hanno coinvolto il finanziere nel contesto della residenza presidenziale.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, a Mar a Lago già da tempo si era creato un certo scontento nei confronti del finanziere. Alcune fonti avrebbero riferito di un'inquietudini provata dalla seconda moglie di Trump, Marla Maples, nei confronti di Epstein.

