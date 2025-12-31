Epstein cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendente

Jeffrey Epstein, noto per le sue controversie, frequentava regolarmente il club Mar-a-Lago di Donald Trump tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Recentemente, Epstein è stato allontanato dalla struttura a seguito delle lamentele di una dipendente, evidenziando le tensioni e le problematiche legate alla sua presenza nel prestigioso club.

" Jeffrey Epstein non era solo un assiduo frequentatore del club Mar-a-Lago di Donald Trump tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Il club inviava anche dipendenti della spa, solitamente giovani donne, nella vicina villa di Epstein per massaggi, manicure e altri servizi". Lo rivela in esclusiva il Wall Street Journal. Il giornale riporta che le visite sono andate avanti fino al 2003, sino a quando Epstein non andò più nel club dopo che un'estetista diciottenne di ritorno dalla sua villa riferì ai manager del club di aver ricevuto pressioni per fare sesso. Il Wall Street Journal riporta che uno dei manager inviò un fax a Trump riferendo l'accaduto e sollecitando di proibire l'ingresso a Epstein.

