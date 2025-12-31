Epifania ad Abbadia | i Re Magi sbarcano dal lago
Ad Abbadia, l’Epifania si celebra con diverse iniziative nel giorno 6 gennaio. Tra gli eventi in programma, spicca l’arrivo dei Re Magi dal lago, un momento tradizionale che arricchisce la giornata. Un’occasione per vivere una festa in modo semplice e condiviso, nel rispetto delle tradizioni locali e della comunità.
Anche quest'anno ad Abbadia ci si prepara per un'Epifania speciale. La giornata di martedì 6 gennaio sarà infatti caratterizzata da una lunga serie di iniziative, con la più entusiasmante caratterizzata dall'arrivo dei Re Magi dal lago. Come ogni anno, tempo permettendo, i sovrani sbarcheranno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
