Il 31 dicembre 2025, Epic Games Store rende disponibile gratuitamente un gioco dedicato agli appassionati di multiplayer. Questa offerta speciale rappresenta un’ulteriore opportunità per ampliare la propria libreria di titoli senza costi aggiuntivi. Di seguito il link diretto per il download, per chi desidera approfittare di questa occasione prima della fine dell’anno.

Epic Games Store chiude il 2025 con un ultimo regalo molto apprezzato dagli appassionati di multiplayer. Infatti il gioco gratuito del 31 dicembre è ora disponibile e può essere riscattato da tutti gli utenti PC senza alcun costo: il titolo gratuito in questione è Chivalry 2, uno degli action medievali più caotici e spettacolari degli ultimi anni. L’offerta è a tempo limitato e vale solo per 24 ore, ma basta aggiungerlo alla libreria per conservarlo definitivamente. Dopo il gioco gratuito di ieri, segnaliamo che per ottenere Chivalry 2 è sufficiente accedere a Epic Games Store con il proprio account e visitare la pagina dedicata al gioco gratuito del giorno, cliccando su “Ottieni”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 31 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

