Eolie l' anno finisce senz' acqua

L’isola di Lipari, nelle Eolie, si trova ad affrontare una grave emergenza idrica nel 2025. Da alcuni giorni, l’impianto di dissalazione opera con capacità ridotte a causa di problemi tecnici, mentre le forniture tramite navi cisterna non sono sufficienti a coprire il fabbisogno locale. Una situazione che evidenzia le criticità legate alla gestione delle risorse idriche in un territorio fragile e vulnerabile.

Il 2025 si chiude in emergenza idrica per Lipari. Da alcuni giorni l'impianto di dissalazione funziona a rango ridotto a causa di problemi tecnici e l'acqua arrivata con le navi cisterna non basta a soddisfare l'esigenza dell'isola. Già lo scorso 29 dicembre l'amministrazione comunale aveva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

