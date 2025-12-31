Enzo Maresca riceve un ultimatum dal Chelsea | le 9 partite di gennaio decisive per il suo futuro

Il Chelsea ha comunicato a Enzo Maresca che le prossime nove partite di gennaio saranno decisive per il suo incarico. Dopo il pareggio contro il Bournemouth, l’attenzione sulla sua permanenza in panchina si fa più intensa. Il mese rappresenta un momento chiave per valutare i risultati e le prospettive future del tecnico, in un contesto di aspettative e sfide per il club.

