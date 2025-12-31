Entrata in Retiambiente trionfalismo fuori luogo

Il consigliere comunale Matteo Martinelli dei 5 Stelle commenta l’ingresso di Retiambiente Carrara e Cermec nella nuova holding regionale dei rifiuti. In un contesto di cambiamenti nel settore, l’intervento mira a chiarire obiettivi e implicazioni di questa operazione, mantenendo un tono informativo e senza enfasi. La sua analisi si concentra sulle conseguenze per il territorio e sulla trasparenza del processo decisionale.

Il consigliere comunale dei 5 stelle Matteo Martinelli interviene sull’entrata di Retiambiente Carrara e Cermec nella holding regionale dei rifiuti. E bacchetta sindaca Serena Arrighi e assessore alle partecipate Carlo Orlandi accusandoli di "annunci trionfalistici fuori luogo". "L’entusiasmo dell’assessore Orlandi contrasta in modo surreale con le parole rilasciate solo pochi giorni fa in consiglio dal capogruppo Pd, che ha commentato questo ingresso affermando che si entra turandosi il naso in un carrozzone devastante – dice – Non solo, la maggioranza si è trovata costretta a votare in consiglio la delibera di ingresso in Retiambiente con sulle spalle il peso di un profilo di irregolarità collegato al ritardo con cui l’assessore ha fornito i documenti alla commissione consiliare competente nell’esprimere un parere preventivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Entrata in Retiambiente, trionfalismo fuori luogo" Leggi anche: "Sulla Lungosavena polemiche fuori luogo" Leggi anche: Cavandoli: "Esultare per la classifica green è fuori luogo" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Entrata in Retiambiente, trionfalismo fuori luogo. "Entrata in Retiambiente, trionfalismo fuori luogo" - Il consigliere comunale dei 5 stelle Matteo Martinelli interviene sull’entrata di Retiambiente Carrara e Cermec nella holding regionale dei ... lanazione.it

Entrata in Retiambiente esaltata da Arrighi e Orlandi, poco apprezzata da opposzione e anche dal Pd: per il consigliere 5 Stelle Martinelli è un tentativo puerile di cercare consensi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.