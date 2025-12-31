Enrico Brignano torna al Teatro Sistina di Roma con due appuntamenti il 31 dicembre e il 1° gennaio. Gli spettacoli rappresentano un’occasione per accogliere il nuovo anno con il suo tipico umorismo e la sua ironia. Un evento pensato per chi desidera trascorrere il Capodanno in modo semplice e autentico, condividendo con il pubblico momenti di leggerezza e divertimento.

Enrico Brignano in Speciale Capodanno al Teatro Sistina di Roma: due appuntamenti unici il 31 dicembre e il 1° gennaio per salutare il 2025 e inaugurare il 2026 all’insegna dell’allegria e dell’ironia. Risate, musica e un brindisi insieme a Enrico Brignano per accogliere il nuovo anno. Reduce dal successo de I 7 re di Roma (attualmente in scena al Teatro Sistina dove vi resterà fino a domenica 23 novembre, prima di approdare su altri prestigiosi palcoscenici italiani), l’attore regalerà alla sua città un nuovo incontro con la sua inconfondibile arte. Per salutare il 2025 e inaugurare il 2026 all’insegna dell’allegria e dell’ironia, Brignano sarà protagonista di Speciale Capodanno, prodotto da Vivo Concerti & Enry B. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Enrico Brignano in Speciale Capodanno al Sistina di Roma: due appuntamenti unici il 31 dicembre e il 1° gennaio

