Enel promuove il car pooling per una mobilità sostenibile tra dipendenti

Enel promuove il car pooling tra i propri dipendenti come iniziativa per favorire una mobilità più sostenibile. Questa soluzione mira a ridurre le emissioni di CO2, diminuire il traffico urbano e promuovere un approccio più responsabile all’utilizzo dei mezzi di trasporto. Attraverso questa iniziativa, l’azienda intende contribuire alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita nelle aree urbane.

Enel vede nel car pooling una risorsa preziosa per contribuire alla sostenibilità ambientale e a decongestionare il traffico nelle città. Proprio per questo ha realizzato una piattaforma interna per permettere ai dipendenti, soprattutto nei grandi centri urbani, di sfruttare la potenzialità di questa forma di mobilità green che consiste nel condividere l’auto privata con più persone per raggiungere la sede di lavoro. Il progetto è stato lanciato su quattro città, tra cui Roma, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei veicoli privati tra i dipendenti, risparmiare sui costi di viaggio e diminuire lo stress e l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

