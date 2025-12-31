EMM Systems Viesse Management Consulting advisor per il passaggio a EasyGo

EMM Systems, specializzata in soluzioni software per la gestione digitale della supply chain, ha recentemente concluso un processo di acquisizione da parte di EasyGo, un search fund promosso da Mare Group e Borgosesia. Questa operazione rappresenta un passo importante per l’espansione delle competenze e delle tecnologie nel settore farmaceutico e nelle applicazioni mission-critical, rafforzando la presenza di EasyGo nel mercato italiano delle soluzioni digitali avanzate.

EasyGo, search fund promosso da Mare Group, polo di ingegneria ad alta tecnologia, e Borgosesia, società di investimento attiva in operazioni di special situations, ha perfezionato l'acquisizione di EMM Systems, società italiana attiva nello sviluppo di piattaforme software per la gestione digitale della supply chain, con un focus storico sul settore farmaceutico e su applicazioni mission-critical. EMM Systems ha chiuso l'esercizio 2024 con un valore della produzione pari a circa 17,7 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,2 milioni di euro, presentando una posizione finanziaria netta positiva pari a circa 1,2 milioni di euro.

