Emirati fuori dallo Yemen Così cambia la partita nel Golfo
Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato il ritiro delle ultime truppe dallo Yemen, un gesto che modifica gli equilibri nella regione del Golfo. Questa decisione evidenzia un cambiamento nelle relazioni con l’Arabia Saudita e riflette una crescente divergenza tra i due alleati storici del Golfo, con implicazioni anche sul fronte internazionale.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il ritiro delle loro ultime truppe dallo Yemen, segnando una brusca escalation nelle tensioni con l’Arabia Saudita e portando alla luce una frattura sempre più profonda tra due tradizionali alleati del Golfo e partner chiave degli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo che Riyadh aveva sostenuto un ultimatum del governo yemenita, chiedendo ad Abu Dhabi di ritirarsi dal Paese entro 24 ore. La crisi è esplosa dopo che l’Arabia Saudita ha bombardato il porto yemenita di Mukalla, sostenendo di aver colpito un carico di armi e veicoli corazzati che gli Emirati avrebbero destinato a una fazione separatista locale. 🔗 Leggi su Formiche.net
