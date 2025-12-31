Emiliano | Sindaci Pd da Hannoun? Prudenza è la parola d' ordine

Il dibattito politico si concentra sulla posizione dei sindaci Pd rispetto a Hannoun, con Emiliano che invita alla prudenza. Il Partito Democratico ribadisce il suo impegno nella lotta contro ogni forma di antisemitismo, considerandola una priorità costante. In un contesto di attenzione e responsabilità, si sottolinea l’importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso delle diverse sensibilità, mantenendo fermo l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione.

«La lotta strenua e continua contro ogni forma di antisemitismo è e dovrà essere sempre la bussola del Pd. È un elemento centrale che ci contraddistingue e che ci è stato tramandato dai nostri Padri. Su quest'argomento, così come sul condannare, senza se e senza ma, Hamas, non possono e esserci tentennamenti. Ma allo stesso modo la condanna del genocidio di Gaza da parte del Governo Nethaniau deve essere ferma e decisa». A ribadirlo Michele Emiliano, ex governatore della Puglia ed esponente di spicco del Pd. Che idea si è fatto rispetto al caso Hannoun. Giusto prendere subito le distanze? «Prima di emettere giudizi, dobbiamo stabilire se qualcuno ha semplicemente raccolto dei fondi per ragioni umanitarie o se voleva, al contrario, finanziare Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

