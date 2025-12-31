Emiliano Martinez sfiora la rissa con i tifosi dell'Arsenal | lo trascinano via con la forza

Dopo la sconfitta dell'Aston Villa contro l'Arsenal, Emiliano Martinez è stato coinvolto in un episodio di tensione con alcuni tifosi dei Gunners, che hanno tentato di avvicinarlo con forza. L'episodio si è concluso con il portiere che è stato trascinato via. Successivamente, Martinez ha condiviso su Instagram una foto con un messaggio ironico, evidenziando la sua posizione in questa situazione.

Emiliano Martinez è un eroe sportivo. La parata alla fine del recupero e l'ennesima grande prestazione ai calci di rigore sono semplicemente super. Sulla coppa che alzerà Messi ci sono le manine di Emiliano. - facebook.com facebook

L'Arsenal vendica la sconfitta di 24 giorni fa stravincendo contro l'Aston Villa all'Emirates Stadium. Decisivi i gol di Gabriel (contestato dalla squadra di Unai Emery per una possibile carica su Emiliano Martínez), Martín Zubimendi, Leandro Trossard e Gabriel J x.com

