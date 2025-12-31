Emiliano Martinez sfiora la rissa con i tifosi dell'Arsenal | lo trascinano via con la forza
Dopo la sconfitta dell'Aston Villa contro l'Arsenal, Emiliano Martinez è stato coinvolto in un episodio di tensione con alcuni tifosi dei Gunners, che hanno tentato di avvicinarlo con forza. L'episodio si è concluso con il portiere che è stato trascinato via. Successivamente, Martinez ha condiviso su Instagram una foto con un messaggio ironico, evidenziando la sua posizione in questa situazione.
Il portiere protagonista dell'episodio al termine del match perso (4-1) dall'Aston Villa. E su Instagram posta un messaggio ironico a corredo di una foto eloquente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Emiliano Martinez è un eroe sportivo. La parata alla fine del recupero e l'ennesima grande prestazione ai calci di rigore sono semplicemente super. Sulla coppa che alzerà Messi ci sono le manine di Emiliano. - facebook.com facebook
L'Arsenal vendica la sconfitta di 24 giorni fa stravincendo contro l'Aston Villa all'Emirates Stadium. Decisivi i gol di Gabriel (contestato dalla squadra di Unai Emery per una possibile carica su Emiliano Martínez), Martín Zubimendi, Leandro Trossard e Gabriel J x.com
