Emery non saluta Arteta e fugge negli spogliatoi | Fa troppo freddo Un video svela la verità
Durante la partita tra Arsenal e Aston Villa, Emery, senza salutare Arteta, si è affrettato negli spogliatoi, citando il freddo come motivo. Un video ha suscitato discussioni tra i tifosi, evidenziando questa scena poco comune tra allenatori. La situazione ha acceso l’attenzione sulla dinamica tra i due tecnici, aggiungendo un elemento di curiosità alla sfida terminata con un punteggio di 4-0 in favore dell’Arsenal.
Arsenal-Aston Villa, Arteta cerca Emery dopo il 4-0 ma l’ex tecnico è già negli spogliatoi: il video fa discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Spalletti rivela la reazione dei giocatori della Juve negli spogliatoi: “Quel silenzio ha detto tanto”
Leggi anche: Dirigenza Inter negli spogliatoi dopo il KO con l’Atletico, Chivu: “Detto quel che c’era da dire”
Emery non saluta Arteta e fugge negli spogliatoi: “Fa troppo freddo”. Un video svela la verità - Una prova di maturità importante per la capolista, a cui è bastato un tempo, il secondo, per chiudere la pratica e allungare ... fanpage.it
Pronostico Aston Villa-Arsenal, Emery cerca l'impresa contro Arteta - In Inghilterra la tendenza al riposo non c’è e allora neanche il tempo di chiudere il turno infrasettimanale che si ritorna di nuovo in campo con il calendario che propone un big match al cardiopalma. corrieredellosport.it
Match di altissima classifica all’Emirates che, insieme a Manchester United-Wolverhampton, chiude l’anno solare della Premier League: l'Arsenal di Arteta, miglior difesa del campionato, ospita l'Aston Villa dell'ex Emery, in un duello tutto spagnolo in panchina - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.