Emery non saluta Arteta e fugge negli spogliatoi | Fa troppo freddo Un video svela la verità

Durante la partita tra Arsenal e Aston Villa, Emery, senza salutare Arteta, si è affrettato negli spogliatoi, citando il freddo come motivo. Un video ha suscitato discussioni tra i tifosi, evidenziando questa scena poco comune tra allenatori. La situazione ha acceso l’attenzione sulla dinamica tra i due tecnici, aggiungendo un elemento di curiosità alla sfida terminata con un punteggio di 4-0 in favore dell’Arsenal.

Pronostico Aston Villa-Arsenal, Emery cerca l'impresa contro Arteta - In Inghilterra la tendenza al riposo non c’è e allora neanche il tempo di chiudere il turno infrasettimanale che si ritorna di nuovo in campo con il calendario che propone un big match al cardiopalma. corrieredellosport.it

Match di altissima classifica all’Emirates che, insieme a Manchester United-Wolverhampton, chiude l’anno solare della Premier League: l'Arsenal di Arteta, miglior difesa del campionato, ospita l'Aston Villa dell'ex Emery, in un duello tutto spagnolo in panchina - facebook.com facebook

