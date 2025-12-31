Il Comune di Milano ha annunciato il progetto sperimentale

Si chiama “ Da casa a casa ” il progetto sperimentale che il Comune di Milano svilupperà, in collaborazione con Milano Abitare, per sostenere i cittadini e le cittadine che si trovano in una situazione di temporanea fragilità abitativa senza soluzioni nel mercato privato. Tra i nuclei familiari in questa condizione sta diventando sempre più rilevante il problema delle " finite locazioni ", ovvero di quei casi in cui le famiglie, pur riuscendo a pagare regolarmente l’affitto nel libero mercato ricevono da parte dei locatori la disdetta del proprio contratto e non riescono poi a trovare nel mercato cittadino una nuova locazione a condizioni per loro accessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza casa, fondi per sostenere gli affitti

