elezioni 2026 nel mondo tutti i paesi al voto e le sfide che cambieranno gli equilibri globali

Le elezioni del 2026 interesseranno numerosi Paesi, tra cui Sud Sudan, Stati Uniti, Israele e Brasile. Questi appuntamenti rappresentano momenti chiave per gli equilibri politici e sociali a livello globale. Analizzare le sfide e le dinamiche di queste votazioni permette di comprendere le possibili evoluzioni internazionali e i cambiamenti che potrebbero influenzare il contesto mondiale nei prossimi anni.

Dal Sud Sudan agli Stati Uniti, passando per Israele e Brasile, il mondo si prepara a un anno, il 2026, di scelte decisive. Elezioni che non riguardano solo governi, ma il futuro delle democrazie in un contesto internazionale instabile. UGANDA Il prossimo 15 gennaio l’Uganda sceglierà i rappresentanti nel Parlamento e il nuovo presidente, con l’insolita candidatura dell’ottantenne Yoweri Museveni, che cerca di estendere il suo mandato di mezzo secolo. Museveni governa il Paese dal 1986 ed è il quarto leader africano con più anni al potere. Il suo governo ha modificato due volte la Costituzione per adeguare l’età del presidente e la durata del mandato. 🔗 Leggi su Formiche.net

