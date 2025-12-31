Elena Sophia Senise protagonista del film Rai Seduci & Scappa

Elena Sophia Senise sarà tra le protagoniste del film Rai “Seduci & Scappa”, previsto in onda su Raiuno il 2 gennaio 2026. La giovane attrice si afferma nel panorama televisivo italiano, offrendo una performance che si inserisce in un’opera di grande rilievo per la rete pubblica. La sua presenza nel cast testimonia il suo percorso di crescita artistica e il suo impegno nel cinema e in televisione.

La giovane attrice Elena Sophia Senise sarà tra le protagoniste di "Seduci & Scappa", in onda su Raiuno il 2 gennaio 2026. Una carriera già ricca di successi. Elena Sophia Senise, giovanissima attrice originaria di Castrovillari e cresciuta a Roma, sarà tra le protagoniste del film Rai Seduci & Scappa, nuovo titolo della serie "Purché finisca bene", diretto da Fabrizio Costa e prodotto da Pepito Produzioni. Il film andrà in onda il 2 gennaio 2026 in prima serata su Raiuno e vedrà la piccola attrice nel ruolo di Diana, una bambina di sette anni brillante e sensibile, costretta a una vita in continuo movimento accanto alla madre.

Elena Sophia Senise a La Volta Buona, chi è la (mini) protagonista della serie tv Costanza: gli studi, i genitori e dove vive - La talentuosa attrice è nata a Castrovillari (Cosenza) il 4 novembre 2016 (ha dunque 8 anni), si trasferisce a Roma subito dopo la nascita, all'età di tre anni mostra subito le sue qualità "teatrali". ilmessaggero.it

