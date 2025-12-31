Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un video su Telegram che mostra i resti di un drone abbattuto, presumibilmente diretto alla residenza di Putin nella regione di Novgorod, durante un attacco avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre. L’immagine fornisce un dettaglio sulla situazione di sicurezza e sugli eventi recenti nella regione.

Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si vedono i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza di Putin nella regione di Novgorod. Nel video un militare spiega che si tratta di un “drone ucraino ‘Chaklun-V’, abbattuto durante l’attacco terroristico da parte del regime di Kiev”. Il militare specifica che “portava 6 chili di esplosivo, con diverse componenti per arrecare danno”. Nelle immagini non ci sono indicazioni specifiche sul luogo o il giorno in cui sono state girate. Il governo ucraino ha smentito di aver diretto attacchi contro la residenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco uno dei droni abbattuti durante l’attacco di Kiev su una residenza di Putin”: il video diffuso da Mosca

Leggi anche: Mosca accusa: "I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale". Zelensky: "Bugie, la Russia mina la pace"

Leggi anche: Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Le prove". Mosca diffonde le immagini di un drone abbattuto: "È tra quelli che volevano colpire la residenza di Putin" - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza ... huffingtonpost.it