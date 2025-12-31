Ecco uno dei droni abbattuti durante l’attacco di Kiev su una residenza di Putin | il video diffuso da Mosca
Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un video su Telegram che mostra i resti di un drone abbattuto, presumibilmente diretto alla residenza di Putin nella regione di Novgorod, durante un attacco avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre. L’immagine fornisce un dettaglio sulla situazione di sicurezza e sugli eventi recenti nella regione.
Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si vedono i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza di Putin nella regione di Novgorod. Nel video un militare spiega che si tratta di un “drone ucraino ‘Chaklun-V’, abbattuto durante l’attacco terroristico da parte del regime di Kiev”. Il militare specifica che “portava 6 chili di esplosivo, con diverse componenti per arrecare danno”. Nelle immagini non ci sono indicazioni specifiche sul luogo o il giorno in cui sono state girate. Il governo ucraino ha smentito di aver diretto attacchi contro la residenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
