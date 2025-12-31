Nel 2025, la Corea del Sud si è affermata come una potenza finanziaria globale grazie a investimenti mirati in infrastrutture e filiere reali. La finanza internazionale ha privilegiato strutture solide e sostenibili, favorendo settori come l’intelligenza artificiale. Questo cambiamento ha portato a un riequilibrio delle gerarchie nel panorama economico mondiale, evidenziando l’importanza di investimenti concreti e innovativi per il successo globale.

Nel 2025 la finanza globale ha smesso di inseguire suggestioni e ha iniziato a premiare strutture, filiere e infrastrutture reali, quelle che rendono possibile l’intelligenza artificiale prima ancora che raccontarla, e il risultato è stato un ribaltamento evidente delle gerarchie. La Borsa di Seoul ha chiuso l’anno come miglior listino al mondo, con il Kospi in rialzo di circa il 76%, diventando il simbolo di una fase in cui il capitale ha scelto di concentrarsi dove la tecnologia è produzione, industria, energia e sicurezza, non solo narrazione. Non si tratta di un rimbalzo episodico né di una corsa speculativa isolata, ma di una fotografia piuttosto nitida del nuovo equilibrio globale: chi controlla i nodi critici dell’economia digitale e geopolitica viene premiato, chi resta ai margini osserva. 🔗 Leggi su Panorama.it

