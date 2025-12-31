Il Consorzio Desio Brianza annuncia l’apertura delle candidature per il corso gratuito di Asa, previsto per marzo 2026. La formazione mira a preparare professionisti qualificati come Ausiliari socio assistenziali, figure fondamentali nei servizi alla persona e nel sistema di welfare territoriale. Questa opportunità si rivolge a chi desidera approfondire competenze specifiche in un settore in crescita e di grande rilevanza sociale.

Il Consorzio Desio Brianza avvierà a marzo 2026 un corso Asa gratuito per la formazione della figura di Ausiliario socio assistenziale, professione centrale nei servizi alla persona e nel sistema di welfare territoriale. Il corso è gratuito, finanziato dal Programma Regionale FSE+ 2021–2027 di Regione Lombardia, e rappresenta un’importante opportunità di riqualificazione professionale per chi desidera operare nel settore sociale e dell’assistenza alle persone anziane o con disabilità. Il corso Asa è un percorso formativo riconosciuto a livello regionale, finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per lavorare a stretto contatto con persone fragili, favorendone il benessere psicofisico e l’autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco il corso Asa. Candidature al via

