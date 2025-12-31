Eccellenza K Sport lavora per la finalissima Coppa Italia in palio nell’Epifania
K Sport si prepara alla finalissima di Coppa Italia, in programma nell’Epifania. Mentre i campionati dilettantistici, dall’Eccellenza alla Seconda categoria, riprenderanno domenica 11 gennaio, con anticipi sabato 10, le competizioni di coppa offrono un’importante occasione di confronto e spettacolo per le squadre coinvolte. Un momento di attenzione e passione per il calcio regionale in attesa della ripresa ufficiale dei campionati.
In attesa della ripresa dei campionati (dall’Eccellenza alla Seconda categoria) fissata per domenica 11 gennaio (con gli anticipi a sabato 10) il calcio dilettantistico propone gare di Coppa. Coppa Italia di Eccellenza. Martedì 6 gennaio alle ore 15 allo Stadio "G.Bianchelli" di Senigallia si giocherà la finalissima regionale K Sport Montecchio Gallo-Tolentino. Per l’occasione il Comitato Regionale della Figc ha comunicato lo svolgimento della gara: incontro unico, verranno giocati due tempi supplementari di 45’ ciascuno; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà a batter i tiri di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
