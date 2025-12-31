È stata annunciata la squadra della settimana 16 (TOTW 16) per EA FC 26 Ultimate Team. Le carte speciali, rappresentative delle migliori prestazioni recenti, saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle 19:00 di mercoledì 31 dicembre, per un periodo limitato. Di seguito, la lista completa delle carte speciali di questa sedicesima squadra della settimana.

Il TOTW 16 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 31 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nel sedicesimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccant Rayan Cherki, del centrocampista Patrick Dorgu, del centrocampista Martin Odegaard e dell’attaccante Ollie Watkins. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 TOTW 16 Lista Carte Speciali Della Sedicesima Squadra Della Settimana

