e per la prima volta lo scalo milanese oltrepassa i 30 milioni di passeggeri

Per la prima volta, l’aeroporto di Malpensa ha superato la soglia dei 30 milioni di passeggeri, segnando un traguardo importante per lo scalo milanese. L'amministratore delegato Armando Brunini ha definito questo risultato come un dato storico, riflesso della crescita e della ripresa del traffico aereo nella regione. Un risultato che evidenzia l’importanza di Malpensa come punto di riferimento nel panorama aeroportuale italiano.

Solo qualche settimana fa, Malpensa ha superato i 30 milioni di passeggeri: si tratta di un «dato storico» come ha spiegato l'amministratore delegato della società che gestisce gli aeroporti milanesi, Armando Brunini. «Il 2025 è un anno importante e positivo per noi, perché per la prima volta Malpensa supera 30 milioni di passeggeri, un dato storico. È il terzo anno di crescita consecutiva e penso che chiuderemo intorno al 7-8% complessivamente come Sea Milan Airports» ha detto Brunini tracciando il bilancio del 2025, il primo del nuovo piano industriale 2025-2029. «Si sta completando il nostro primo anno di piano, che va dal 2025 al 2029 e vale complessivamente quasi 800 milioni di euro, circa 150-160 milioni l'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

