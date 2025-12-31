È morto l' uomo più grasso del mondo | era arrivato a sfiorare i 600 kg ma ne aveva persi 300

Juan Pedro Franco, noto come l'uomo più grasso del mondo, è deceduto all'età di 41 anni in Messico. Aveva raggiunto un peso di circa 600 kg, ma nel corso degli anni aveva perso circa 300 kg. La sua storia ha attirato l'attenzione internazionale sulla lotta contro l'obesità e le sfide legate alla salute. La sua morte rappresenta un momento di riflessione sulle difficoltà di chi affronta condizioni di grave obesità.

Juan Pedro Franco, considerato l'uomo più obeso del mondo, è morto in ospedale in Messico all'età di 41 anni. Franco è deceduto il giorno della Vigilia di Natale in uno ospedale dello stato Aguascalientes, dopo che le sue condizioni sono peggiorate rapidamente in seguito a un'infezione renale. La. 🔗 Leggi su Today.it

