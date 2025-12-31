E’ morto l’ex sindaco di Pomarance Martignoni Guidò il Comune per dieci anni

Pomarance piange la perdita di Loris Martignoni, ex sindaco del comune dal 2009 al 2019. Durante i suoi dieci anni di mandato, ha contribuito allo sviluppo della comunità con impegno e dedizione. La sua scomparsa avviene mercoledì 31 dicembre 2025, lasciando un vuoto importante nella storia locale. Un ricordo di un figura pubblica che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della cittadinanza.

Pomarance, 31 dicembre 2025 - Profondo cordoglio a Pomarance per la scomparsa, avvenuta nella giornata di mercledì 31 dicembre, di Loris Martignoni, che per dieci anni, dal 2009 al 2019, aveva guidato il Comune con la lista civica Insieme per Cambiare. Figura di rilievo della vita amministrativa locale, Martignoni è ricordato come un sindaco serio, appassionato e animato da un forte senso delle istituzioni. Affrontò anni complessi. Durante il suo mandato ha saputo affrontare anni complessi, contrassegnati da sfide importanti per la comunità, mantenendo sempre equilibrio, dialogo, competenza e visione.

