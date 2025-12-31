È morto Isiah Whitlock Jr star di The Wire e dei film di Spike Lee

È scomparso Isiah Whitlock Jr., attore statunitense noto per il suo ruolo nella serie HBO The Wire e nei film di Spike Lee. La sua carriotta, caratterizzata da interpretazioni intense e riconoscibili, ha lasciato un segno nel panorama televisivo e cinematografico. Whitlock aveva 71 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo e i suoi numerosi fan.

Isiah Whitlock Jr., attore statunitense noto soprattutto per la serie HBO The Wire, è morto all’età di 71 anni. A darne notizia è stato il suo manager Brian Liebman con un breve post su Instagram: «Se lo avete conosciuto, lo avete amato. Un attore brillante e una persona ancora migliore. Che il ricordo di lui sia per sempre una benedizione, ci mancherà moltissimo». Celebre il suo sodalizio con Spike Lee, per cui ha recitato in cinque film tra cui La 25esima ora e BlacKkKlansman. In carriera ha avuto modo di collaborare anche con Martin Scorsese, Woody Allen, Antoine Fuqua ed Elizabeth Banks. L’attore Isiah Whitlock Jr. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Isiah Whitlock Jr., star di The Wire e dei film di Spike Lee Leggi anche: Isiah Whitlock Jr, star di The Wire e nel cast di ben cinque film di Spike Lee, è morto a 71 anni Leggi anche: Morto Isiah Whitlock Jr, l’attore di The Wire aveva 71 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Isiah Whitlock Jr muore a 71 anni dopo decenni di carriera che abbraccia i movie di ‘The Wire’, ‘Veep’ e Spike Lee; Isiah Whitlock Jr., attore noto per i suoi ruoli in Il filo E Veep, muore a 71 anni; Il Galaxy A17 di Samsung da $ 200 porta la cerchia di Google alla ricerca sul suo telefono a basso prezzo. Addio a Isiah Whitlock Jr, volto di “The Wire" - Whitlock ha interpretato Clay Davis dal 2002 al 2008, diventando uno dei volti più riconoscibili della serie creata da David Simon. tg24.sky.it

