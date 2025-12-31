È morto il dottor Pierangelo Magatelli ex direttore di Medicina di laboratorio

Da bresciatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare il dottor Pierangelo Magatelli, ex direttore di Medicina di laboratorio, all’età di 71 anni. Medico biologo di riconosciuta esperienza, era apprezzato nel territorio per il suo impegno professionale e la dedizione nel campo sanitario. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica e per i colleghi che lo hanno conosciuto e stimato.

Nel corso della sua carriera è stato anche direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'ospedale di Iseo.

