È morto il dottor Pierangelo Magatelli ex direttore di Medicina di laboratorio

È venuto a mancare il dottor Pierangelo Magatelli, ex direttore di Medicina di laboratorio, all’età di 71 anni. Medico biologo di riconosciuta esperienza, era apprezzato nel territorio per il suo impegno professionale e la dedizione nel campo sanitario. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica e per i colleghi che lo hanno conosciuto e stimato.

Si è spento all’età di 71 anni Pierangelo Magatelli, medico biologo conosciuto e stimato nel territorio. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’ospedale di Iseo.Professionista apprezzato per la sua competenza e per la dedizione al. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Asfo saluta il dottor Bontadini, direttore della Medicina Trasfusionale Leggi anche: È morto il dottor Lucio Mastromatteo: era il direttore generale del Civile Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. È morto il dottor Pierangelo Magatelli, ex direttore di Medicina di laboratorio - Si è spento all’età di 71 anni Pierangelo Magatelli, medico biologo conosciuto e stimato nel territorio. bresciatoday.it

Lutto nel mondo della sanità: è morto il dottor Stefano Tondi Ex primario della Cardiologia di Baggiovara, aveva 69 anni. Da oltre un anno conviveva con le conseguenze di una grave lesione alla colonna vertebrale dopo una caduta. Nel 2016 aveva subito un - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.