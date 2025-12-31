Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, è venuta a mancare all’età di 35 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della cultura americana, lasciando un ricordo di dedizione e impegno professionale.

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote dell’ex presidente Usa JFK, è morta a soli 35 anni. Lo ha comunicato la famiglia con un breve post su Instagram: «La nostra bellissima Tatiana è mancata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori». Giornalista scientifica specializzata su temi ambientali, lo scorso 22 novembre aveva svelato in un saggio sul New Yorker di essere affetta da una leucemia mieloide acuta con una rara mutazione, l’Inversione 3, riscontrata in appena il 2 per cento dei casi. Tra le sue parole anche una dura critica al cugino Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla salute americano, che ha definito «un imbarazzo» per le sue posizioni contrarie alla ricerca medica finanziata dallo Stato e ai vaccini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morta Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote di John F. Kennedy

