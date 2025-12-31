È morta Tatiana Schlossberg giornalista e nipote di John F Kennedy
Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, è venuta a mancare all’età di 35 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della cultura americana, lasciando un ricordo di dedizione e impegno professionale.
Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote dell’ex presidente Usa JFK, è morta a soli 35 anni. Lo ha comunicato la famiglia con un breve post su Instagram: «La nostra bellissima Tatiana è mancata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori». Giornalista scientifica specializzata su temi ambientali, lo scorso 22 novembre aveva svelato in un saggio sul New Yorker di essere affetta da una leucemia mieloide acuta con una rara mutazione, l’Inversione 3, riscontrata in appena il 2 per cento dei casi. Tra le sue parole anche una dura critica al cugino Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla salute americano, che ha definito «un imbarazzo» per le sue posizioni contrarie alla ricerca medica finanziata dallo Stato e ai vaccini. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: È morta a 35 anni Tatiana Schlossberg, chi è la nipote di John F. Kennedy
Leggi anche: Morta a 35 anni Tatiana Schlossberg, la nipote di John F. Kennedy era affetta da una rara forma di leucemia
Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni; Maria Sole Agnelli morta oggi a 100 anni: era la sorella dell'Avvocato e di Susanna; Una leucemia ha stroncato la vita della nipote di Jfk Tatiana Schlossberg; Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni.
Tragedia nella famiglia Kennedy: Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, morta a 35 anni - Morta Tatiana Schlossberg, la giornalista e scrittrice nipote dell’ex presidente Kennedy, stroncata da una rara leucemia a 35 anni. notizie.it
Tatiana Schlossberg è morta a 35 anni, la maledizione Kennedy colpisce di nuovo - Passano gli anni ma la maledizione dei Kennedy resta una costante: è venuta a mancare la nipote di John F. corrieredellosport.it
Tatiana Schlossberg: muore a 35 anni la giornalista scientifica nipote del presidente Kennedy - La giornalista Tatiana Schlossberg è morta a 35 anni per una forma di leucemia. fortuneita.com
ULTIMA ORA: Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, muore a 35 anni per una rara leucemia | AC15
Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita la 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, le era stata diagnosticata una grave forma di - facebook.com facebook
Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita una 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, la diagnosi di una grave forma di leucemia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.