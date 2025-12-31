Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, nipote dell’ex presidente John F. Kennedy, è scomparsa a 35 anni a causa di leucemia. Giornalista e scrittrice, era nota per il suo impegno nel settore mediatico e per il suo coinvolgimento in attività civiche. La sua morte rappresenta una perdita nel panorama culturale e giornalistico, lasciando un ricordo di sensibilità e dedizione.

È morta di leucemia a 35 anni Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, giornalista e scrittrice, nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. “La nostra bellissima Tatiana è mancata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori”, ha scritto la famiglia in un post sui social media. La diagnosi risale al 25 maggio 2024, quando la donna diede alla luce il suo secondo figlio, un medico notò un numero di globuli bianchi insolitamente alto e ordinò ulteriori esami. La nonna, Jacqueline Kennedy, era deceduta a sua volta per un linfoma. La diagnosi è giunta pochi mesi dopo la nascita della sua seconda figlia, quando un medico aveva notato valori anomali dei globuli bianchi durante controlli di routine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morta a 35 anni Tatiana Schlossberg, chi è la nipote di John F. Kennedy

Leggi anche: Morta a 35 anni Tatiana Schlossberg, la nipote di John F. Kennedy era affetta da una rara forma di leucemia

Leggi anche: Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy, è morta 35 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maria Sole Agnelli morta oggi a 100 anni: era la sorella dell'Avvocato e di Susanna; Usa, è morta a 35 anni la nipote di Jfk Tatiana Schlossberg: era affetta da leucemia; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile: i rilievi della scientifica; «Amavo tanto Valentina, devo farmi forza», il marito al funerale della 46enne, mamma di 2 figli, trovata morta nei bagni dell'ospedale:....

Tatiana Schlossberg, grandchild of late President John F. Kennedy, dead at 35

Il giallo di Aurora Livoli, morta a 19 anni dopo la fuga da casa. Caccia all’uomo con il pile bianco x.com

Tatiana Schlossberg è morta, la nipote di Jfk stroncata dalla leucemia a 35 anni - facebook.com facebook