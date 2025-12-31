è lui il punto critico la Roma lo sonda

Durante questa sessione di calciomercato, la Roma sta valutando attentamente le proprie scelte, concentrandosi sul punto critico della rosa. Le operazioni sono in corso, e l’attenzione è rivolta alle possibili novità che potrebbero influenzare la squadra nel prossimo futuro. Questo periodo rappresenta un momento strategico per il club, che monitora attentamente ogni dettaglio per rafforzare la propria posizione.

Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: La storia tra Mauro Icardi e il Galatasaray è tornata al centro della scena in vista della fine dell'anno. Dopo un lungo periodo di voci e tensioni, i campioni di Turchia hanno riaperto le trattative per un prolungamento del contratto del loro capitano e capocannoniere, ma a termini chiaramente definiti. Secondo il quotidiano turco Fanatik, la proposta sul tavolo è un nuovo contratto biennale fino al 2028, con una delle due stagioni facoltativa.

