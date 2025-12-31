E' l' ora del Capodanno più lungo del mondo | guida alle 10 feste di Rimini per salutare il nuovo anno

Scopri le dieci principali feste di Rimini per il Capodanno più lungo del mondo. Un evento che offre musica, spettacoli, arte e cultura, coinvolgendo il centro storico, il lungomare e diversi spazi della città. Un’occasione per salutare il nuovo anno in modo diverso, con iniziative gratuite e diffuse, per vivere una notte ricca di momenti di svago e convivialità.

Un Capodanno musicale diffuso, gratuito e lungo un’intera notte: Rimini saluta il nuovo anno con balli, musica, spettacoli, cinema, arte e cultura, dal centro storico al mare. Ecco la guida, festa per festa, per non perdersi nulla del 31 dicembre.Si parte alle 18.30: la città accende il ritmo con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

