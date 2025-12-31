È lei la Delta Evoluzione di Didier Auriol
La Delta Evoluzione di Didier Auriol rappresenta l'ultima evoluzione della storica Delta HF Integrale, protagonista nel Mondiale Rally. Dopo sei titoli costruttori consecutivi, Lancia presentò questa versione nel 1992, con significativi miglioramenti rispetto alle prime versioni degli anni Ottanta. Un modello che chiude un'epoca, conservando l'essenza di una vettura che ha segnato la storia delle competizioni motoristiche.
Nel 1992, la Delta HF Integrale era già consolidata come riferimento nel Mondiale Rally. Dopo sei titoli costruttori consecutivi, Lancia affrontava la sua ultima stagione ufficiale con una vettura profondamente affinata rispetto alle prime versioni Integrale degli anni Ottanta. Un pezzo di storia la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione targata TO 76571S. Un esempio raro . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
